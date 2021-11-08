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Москвичи получили возможность продать машину «СберАвто»

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 11:44
Экономика
Москвичи получили возможность продать машину «СберАвто»
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 ноября. Структурное подразделение Сбербанка занялось выкупом транспортных средств с пробегом. Особенности программы раскрыл в интервью газете «Ведомости» генеральный директор «СберАвто» Олег Голубцов.

Владельцы машин, являющиеся физлицами и проживающие в российской столице, теперь могут реализовать свои автомобили через сервис «СберАвто». Предполагается, что в следующем году подобная программа расширится и начнет действовать во всех отечественных регионах.

По словам главы «дочки» Сбербанка, как только проект был запущен, водители продали через него порядка 50 моделей. Их удалось перепродать новым покупателям в течение нескольких часов после размещения объявления.

Сейчас «СберАвто» принимает машины, возраст которых не превышает десять лет. В выкупаемых моделях обязательно должен быть установлен левый руль, а максимальная планка пробега — 200 тыс. километров. Соответствующие сделки заключаются в отделениях банка. Представители организации перечисляют средства продавцам на расчетный счет.

Компания ранее отличилась введением интересной возможности. «СберАвто» инициировал продажи автомобилей американской марки Tesla через интернет. Предлагаемые электромобили проходят процесс растаможивания, русификации и оборудования системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

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