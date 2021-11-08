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Находящимся в зоне риска москвичам заблокируют бесплатный проезд

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 04:37
Общество
Находящимся в зоне риска москвичам заблокируют бесплатный проезд
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

, 8 ноября. Находящимся в зоне риска москвичам заблокируют бесплатный проезд в общественном транспорте.

Бесплатный проезд приостановят с понедельника для граждан старше 60 лет. Также его отменят тем гражданам, которые имеют хронические заболевания.

Блокировка социальных карт не коснется москвичей, которые переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо тех, кто прошел вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.

Ряд некоторых ограничений в Москве сохранится после 7 ноября. Так, столичные предприятия должны перевести не менее 30 процентов своих сотрудников на дистанционную работу. Вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

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