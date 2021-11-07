Молодая девушка погибла после падения с 20-го этажа на севере Москвы

Москва, 7 ноября. Молодая девушка 1998 года рождения погибла на севере Москвы после падения с многоэтажного дома. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

Трагедия случилась на улице Дубнинская в Москве. От полученных травм женщина скончалась. По словам представителя экстренных служб, в настоящее время на месте происшествия работает следственно--оперативная группа. Личность погибшей, а также причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

«На улице Дубнинская погибла женщина 1998 года рождения», — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара в селе Нунлигран на Чукотке. В результате трагедии скончались 25-летняя женщина и двое детей в возрасте один год и пять лет. Правоохранители проводят работы по выявлению причин возгорания, передает RT.