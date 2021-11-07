Станцию метро «Октябрьская» открыли для пассажиров в Москве

Москва, 7 ноября. Вестибюль станции «Октябрьская» московского метрополитена открыли для пассажиров на вход и выход. Об этом стало известно из сообщения столичного дептранса.

Станция «Октябрьская» Кольцевой линии метро была временно закрыта по требованию полиции. Ранее источник рассказал, что в вестибюле обнаружили бесхозную сумку. Станцию закрыли на вход и выход для пассажиров, после чего предмет проверили кинологи.

«Вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии открыт для пассажиров, станция работает в штатном режиме», — сказано в Telegram-канале дептранса Москвы.

Ранее власти Москвы рассказали о планах по развитию метро на ближайшие годы. По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, планируется спроектировать и построить 58,5 км линий метро, 25 станций и три электродепо в период с 2022 по 2024 года, передает RT.