Гидрометцентр предупредил москвичей о резком повышении атмосферного давления

Москва, 7 ноября. Резкое повышение атмосферного давления ожидается в Москве в среду, 10 ноября. О таком прогнозе рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ближайшие несколько дней показатели атмосферного давления будут держаться ниже нормы. Самые низкие значения за неделю будут наблюдаться в понедельник — 737-740 миллиметров ртутного столба.

«Но уже в среду давление очень резко повысится. Всего за одни сутки, с 8 по 10 ноября, давление вырастет на 19-22 мм ртутного столба. Это очень много», — заявил Вильфанд в интервью ТАСС.

В среду атмосферное давление достигнет отметки в 760 миллиметров ртутного столба, что превышает норму на 12 миллиметров. При этом показатели останутся высокими до конца недели.

Вильфанд ранее предупредил столичных жителей о начале заморозков. Похолодание придет в Москву уже 9 ноября.