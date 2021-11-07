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Финляндия увеличила инвестиции в экономику Москвы на 150 млн долларов
Экономика
Финляндия увеличила инвестиции в экономику Москвы на 150 млн долларов
pixabay.com

Москва, 7 ноября. Объем инвестиций Финляндии в экономику Москвы увеличился за год на 150 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Ведомство отметило, что Москва предлагает международному бизнесу широкие возможности для реализации проектов и различные меры поддержки. В число наиболее активно инвестирующих в экономику города стран входит Финляндия. По состоянию на 1 апреля 2021 года прямые инвестиции страны в Москву составили 4,1 млрд долларов.

В российской столице представлено большое число финских компаний и офисов. Например, в городе работает производитель лифтов и автоматических дверей KONE, специализирующаяся на производстве продуктов питания компания Fazer, застройщик SRV, сервисная фирма Posti и торговая сеть Stockmann.

«Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, московские власти развивают инновационную инфраструктуру, предлагают налоговые и финансовые преференции, используют различные механизмы государственно-частного партнерства — в том числе концессионные соглашения, офсетные контракты и контракты жизненного цикла», — подчеркнул глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Тем временем власти Финляндии собираются построить железнодорожную ветку на границе с РФ. С ее помощью добраться из Санкт-Петербурга до Хельсинки станет на 30 минут быстрее.

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москва финляндия инвестиции
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