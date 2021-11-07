Метеорологическая зима с похолоданием и снегопадами наступит в Москве 15 ноября

Москва, 7 ноября. Первые признаки зимы появятся в Московском регионе уже в среду, когда ударят первые морозы. Однако метеорологическая зима наступит 15 ноября, сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

К середине месяца в российской столице похолодает уже до −5 градусов, пройдут снегопады и сформируется снежный покров до трех-восьми сантиметров. При этом уже в предстоящую неделю погода в Центральной России поменяет статус с «глубокой осени» на «предзимье».

«Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда. Автомобилистов ждет настоящий день жестянщика, пешеходы рискуют поскользнуться», — подчеркнул синоптик в беседе с ТАСС.

Соответствующие погодные изменения начнутся во вторник, 9 ноября. Столбики уличных термометров покажут около нуля градусов, однако из-за сильного ветра будет казаться, что в городе установились отрицательные температуры.

Резкое похолодание ожидается в Крыму и Краснодарском крае с 10 ноября. Об этом ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.