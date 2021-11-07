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Риелторы зафиксировали скачок спроса на арендуемое жилье в Москве
Экономика
Риелторы зафиксировали скачок спроса на арендуемое жилье в Москве
pixabay.com

Москва, 7 ноября. Число запросов на съем жилья экономкласса в сентябре 2021 года на 10% превысило показатель августа и почти на треть — сентября кризисного 2020 года. Об этом пишет Octagon со ссылкой на данные «ИНКОМ-Недвижимость».

Всплеск спроса связан с наплывом студентов и трудовых мигрантов. В совокупности они составили 85% нанимателей, сообщила замдиректора департамента аренды квартир компании Оксана Полякова.

Роль также сыграло сезонное увеличение деловой активности и изменение условий льготного ипотечного кредитования, что заставило некоторых потенциальных покупателей пока отказаться от покупки квартиры в пользу аренды.

Обычно за год колебания средних цен находились в пределах 5–8%. Но с началом этой осени, по данным экспертов, на фоне высокого спроса 70% наймодателей повышали арендные ставки на 7–10% относительно традиционных показателей зимы, весны и лета.

Средняя стоимость аренды жилья в крупных городах РФ по итогам третьего квартала 2021 года поднялась на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. Такие данные представили аналитики «Авито Недвижимости».

Районы Петербурга, в которых быстрее всего растут цены на новостройки, перечислил телеканал «Санкт-Петербург».

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недвижимость квартиры аренда жилья
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