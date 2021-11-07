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Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о заморозках с 9 ноября
Общество
Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о заморозках с 9 ноября
Невские Новости

Москва, 7 ноября. Погода в Москве начнет меняться с 9 ноября. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о начале легких морозов.

Температура воздуха во вторник опустится до 4–2 градусов мороза. В среду, 10 ноября, в дневное врем столбики термометров покажут от −2 до +3 градусов. Ночью ожидается понижение температуры до 6 градусов мороза, рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Постепенно изменение погоды начинается уже во вторник. Москва окажется в западной части циклона, а там воздушные массы уже перемещаются в севера. 8 ноября днем и ночью будет два-четыре градуса, по области – от ноля до пяти градусов», — рассказал синоптик.

Осадки ожидаются в российской столице в понедельник, 8 ноября. Во вторник в городе пойдет мокрый снег. В среду ожидается солнечная погода.

Как сообщалось ранее, в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 12:00 понедельника, 8 ноября.

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вильфанд мороз похолодание
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