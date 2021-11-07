Шестилетний пассажир такси серьезно пострадал в дорожной аварии в Москве

Москва, 7 ноября. Три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы, информирует Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

Дорожная авария произошла на развязке МКАД и Ярославского шоссе. Водитель такси, двигаясь в сторону центра, не справился с управлением. В результате он наехал на металлическое ограждение проезжей части.

Согласно предварительным данным, пострадали водитель такси и два его пассажира — женщина и мальчик 2014 года рождения, которых госпитализировали с различными травмами. Шестилетний ребенок находится в тяжелом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются в произошедшем.

Ранее сообщалось, что один человек стал жертвой массового ДТП в Новой Москве. Столкнулись две иномарки и грузовик.