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Москвичам пообещали небольшой дождь и семь градусов тепла 7 ноября
Общество
Москвичам пообещали небольшой дождь и семь градусов тепла 7 ноября
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 7 ноября. Москву в воскресенье ожидает температура воздуха семь градусов со знаком плюс. Днем будет облачно.

К вечеру в российскую столицу придет небольшой дождь. Температура воздуха ночью опустится до трех градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-западный, 6–11 м/с с порывами д 17 м/c. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха будет держаться в пределах четырех–семи градусов. В ночь на понедельник похолодает до четырех градусов со знаком плюс.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в Приморском и Алтайском краях. Мокрый снег, ураганный ветер и гололедица прогнозируются в Приморском и Алтайском краях. По его словам, в Кемеровской области и Алтайском крае ожидаются гололедные явления и ветер порывами до 20 м/с.

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