Избитый толпой в Новой Москве отец раскрыл обстоятельства инцидента

Москва, 7 ноября. Мужчина, которого избили четверо нарушителей на глазах у ребенка, раскрыл детали конфликта. Инцидент произошел в четверг в Новых Ватутинках.

Молодой отец сообщил, что первый раз встретился с преступниками, когда на прогулке с ребенком и товарищем остановился у магазина, чтобы купить сыну воды. В магазин зашел друг мужчины. Пока товарищ отсутствовал, начался конфликт, во время которого один из нападавших достал холодное оружие и начал угрожать.

В этот же момент один из преступников тронул сына по щеке. В результате этого началась драка «два на два» при этом нож оставался в руке одного из преступников. Мужчине удалось решить конфликт. После этого преступники удалились, а пострадавшие пошли домой. Он поделился соответствующей информацией во время разговора с РЕН ТВ.

Глава пресс-центра ГУ МВД по Москве Владимир Васенин недавно сообщил, что эти преступники были официально трудоустроены разнорабочими. Трое из нападавших имели гражданство России.