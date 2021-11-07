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Избитый толпой в Новой Москве отец раскрыл обстоятельства инцидента
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Избитый толпой в Новой Москве отец раскрыл обстоятельства инцидента
pixabay.com

Москва, 7 ноября. Мужчина, которого избили четверо нарушителей на глазах у ребенка, раскрыл детали конфликта. Инцидент произошел в четверг в Новых Ватутинках.

Молодой отец сообщил, что первый раз встретился с преступниками, когда на прогулке с ребенком и товарищем остановился у магазина, чтобы купить сыну воды. В магазин зашел друг мужчины. Пока товарищ отсутствовал, начался конфликт, во время которого один из нападавших достал холодное оружие и начал угрожать.

В этот же момент один из преступников тронул сына по щеке. В результате этого началась драка «два на два» при этом нож оставался в руке одного из преступников. Мужчине удалось решить конфликт. После этого преступники удалились, а пострадавшие пошли домой. Он поделился соответствующей информацией во время разговора с РЕН ТВ.

Глава пресс-центра ГУ МВД по Москве Владимир Васенин недавно сообщил, что эти преступники были официально трудоустроены разнорабочими. Трое из нападавших имели гражданство России.

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ребенок драка толпа новые ватутинки
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