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Напавшие на мужчину с сыном в Новой Москве были официально трудоустроены как разнорабочие

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 21:21
Происшествия
Напавшие на мужчину с сыном в Новой Москве были официально трудоустроены как разнорабочие
pixabay.com

Москва, 6 ноября. Напавшие на отца с ребенком четверо мужчин в районе Новые Ватутинки в Новой Москве были официально трудоустроены разнорабочими.

Мужчины являются уроженцами Закавказья. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены. Трое человек имели официальное место работы. Это категория разнорабочих», —заявил Васенин.

Ранее ФАН опубликовал имена участников нападения на отца с ребенком в Новой Москве. Как пишет источник в правоохранительных органах, все задержанные приехали в Москву из закавказского государства. Трое из них получили российское гражданство. Напавшими являются: Фарамаз Г., Эльджан Г., Эльхан Г., Араз М.

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