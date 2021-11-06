Наибольшее число нарушений масочного режима выявлено на пяти станциях московского метро

Москва, 6 ноября. Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что на нескольких станциях московского метрополитена было выявлено наибольшее число нарушителей масочного режима.

По его словам, в нерабочие дни жители города не соблюдали коронавирусные ограничения на станциях столичной подземки «Лермонтовский проспект», «ВДНХ», «Электрозаводская», «Библиотека имени Ленина» и «Полежаевская».

«На фоне роста числа заболевших коронавирусом мы усилили контроль за соблюдением масочного режима во всем транспортном комплексе столицы», — заявил Султанов.

Отмечается, что контролеры проверяют соблюдение мер безопасности во всем транспортном комплексе. Маска должна полностью закрывать нос и рот пассажира, а спущенное на подбородок средство индивидуальной защиты не может защитить.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы приняло решение усилить проверку антикоронавирусных мер в общественном транспорте, в частности в городском метрополитене.