Сумма межбанковских кредитов в Подмосковье выросла до 8,3 трлн рублей

Москва, 6 ноября. Объем межбанковских кредитов (МБК), полученных кредитно-финансовыми организациями в Московской области, за девять месяцев вырос на 15,5% — до 8,3 трлн рублей, сообщили в ГУ Центробанка по ЦФО.

При подсчетах не учитывались данные Сбербанка. Динамику показателя определило увеличение МБК, которые были привлечены от банков-резидентов, передает агентство «Прайм». Доля денежных средств, заимствованных кредитными организациями Подмосковья, за указанный период также демонстрирует рост — с 10,4% до 10,9%.

Задолженность по МБК за девять месяцев текущего года увеличилась на 9,3% — до 8,6 трлн рублей. Ориентиром для данных стало увеличение долгов по МБК, предоставленных российскими финансовыми учреждениями. Доля межбанковских кредитов в активах банков в анализируемом периоде уменьшилась — с 11,5% до 11,3%.

Банк России ранее объявил, что объем средств, хранящихся на эскроу-счетах в долевом строительстве жилья, достиг 2,7 трлн рублей. Годом ранее этот показатель находился на отметке в 684,4 млрд рублей.