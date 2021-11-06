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Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра
pixabay.com

Москва, 6 ноября. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за неблагоприятных погодных условий.

По словам синоптиков, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Соответствующие данные следуют из прогностической карты, размещенной на официальном сайте учреждения.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Так, в столице и в области предупреждение будет действовать до 12:00 понедельника. Пешеходов и водителей призвали быть предельно осторожными и избегать шатких конструкций, рекламных щитов и деревьев.

Как стало известно ранее, мэр Москвы Сергей Собянин решил не продлевать режим нерабочих дней. По словам градоначальника, динамика заболеваемости COVID-19 в российской столице стабилизировалась.

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