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Спасатели вытащили из-под капота машины перепуганного котенка в Москве

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 11:15
Общество
Спасатели вытащили из-под капота машины перепуганного котенка в Москве
Департамент ГОЧСиПБ

Москва, 6 ноября. Сотрудники службы спасения достали застрявшего под капотом автомобиля котенка в Южном Бутово.

Инцидент произошел 5 ноября поздно вечером. Спасателям авиацентра столицы поступил звонок с сообщением о том, что под капотом автомобиля застрял маленький котенок. Приехавшие на место происшествия сотрудники службы спасения застали на улице встревоженных жильцов дома. Обеспокоенные местные жители пытались выяснить, кому принадлежит машина. Через некоторое время хозяйка транспорта была найдена. Она спустилась вниз и открыла капот.

Спасатели вытащили из-под капота машины перепуганного котенка в Москве
Департамент ГОЧСиПБ /

«Мы достали перепуганного малыша, которого сразу же взяла на воспитание одна из прохожих», — сообщил старший дежурный смены Сергей Михайлов.

Благодаря отзывчивым и добрым местным жителям малыш не только остался живым и здоровым, но и обрел новый дом и любящую семью.

Спасатели вытащили из-под капота машины перепуганного котенка в Москве
Департамент ГОЧСиПБ /

Не так давно сообщалось, что котят вытащили из бетонной ловушки в Гатчине. Малыши застряли между лестницей и шахтой мусоропровода и не могли выбраться самостоятельно.

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