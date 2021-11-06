Синоптик центра «Фобос» Леус предупредил москвичей о дождях в субботу

Москва, 6 ноября. Кратковременные дожди накроют Москву в субботу. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, на метеорологические условия окажет влияние холодный атмосферный фронт, из-за которого в столице будет наблюдаться преимущественно облачная погода. В городе пройдут небольшие дожди, возможно усиление ветра.

«Температурный фон будет понижаться, однако пока показания термометров продолжат превышать норму», — сообщил Леус на своей странице в Facebook.

Воздух в Москве прогреется до +7...+9 градусов, в Подмосковье уличные термометры покажут около +6...+11 градусов. Ветер подует юго-западный, его порывы могут достигать 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление снизится, составив 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Леус ранее спрогнозировал дождливую погоду и в Санкт-Петербурге. При этом местами там ожидается мокрый снег.