Четыре автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в Москве

Москва, 6 ноября. Массовая авария произошла на 64 км Киевского шоссе в Москве. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали четыре автомобиля, сообщили на странице столичного департамента транспорта в соцсети.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники городских оперативных служб. В результате аварии движение в сторону Подмосковья оказалось затруднено. Всем водителям советуют выбирать пути объезда района автоаварии и проявлять повышенную внимательность.

Информации о наличии пострадавших пока не приводилось. Все обстоятельства и детали массовой аварии предстоит установить.

Рано утром 6 ноября также произошел автомобильный затор на внешней стороне МКАДа. В районе улицы Свободы машина влетела в стоящее транспортное средство.