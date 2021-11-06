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Авария спровоцировала автомобильный затор на внешней стороне МКАДа
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Четыре автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в Москве
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 6 ноября. Массовая авария произошла на 64 км Киевского шоссе в Москве. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали четыре автомобиля, сообщили на странице столичного департамента транспорта в соцсети.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники городских оперативных служб. В результате аварии движение в сторону Подмосковья оказалось затруднено. Всем водителям советуют выбирать пути объезда района автоаварии и проявлять повышенную внимательность.

Информации о наличии пострадавших пока не приводилось. Все обстоятельства и детали массовой аварии предстоит установить.

Рано утром 6 ноября также произошел автомобильный затор на внешней стороне МКАДа. В районе улицы Свободы машина влетела в стоящее транспортное средство.

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москва дтп авария киевское шоссе Департамент транспорта
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