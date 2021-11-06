Авария спровоцировала автомобильный затор на внешней стороне МКАДа

Москва, 6 ноября. Автомобиль врезался в стоящую машину в районе улицы Свободы на внешней стороне 74 км МКАД. В результате аварии занята одна полоса из шести, сообщили на странице департамента транспорта Москвы в соцсети.

На месте аварии ведется работа сотрудников оперативных служб столицы. Движение в районе дорожно-транспортного происшествия осложнено. Всем автомобилистам советуют выбирать пути объезды и проявлять повышенную внимательность на дорогах.

О пострадавших на данный момент не сообщалось. Все обстоятельства и причины произошедшего предстоит установить.

Днем ранее на МКАД перекрыли две полосы движения из-за аварии с участием легковушки и грузовика. Инцидент произошел в Северо-Западном тоннеле.