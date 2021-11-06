Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 ноября 09:10
09:02
Армия
ЛНР обвинила ВСУ в трех нарушениях режима тишины
08:58
Политика
Новый президент Узбекистана Мирзиеев вступил в должность главы государства
08:54
Политика
Новым главой МИД Японии может стать Есимаса Хаяси
08:45
Общество
Съемки сиквела «Черной Пантеры» продолжатся в 2022 году из-за травмы Летишии Райт
08:29
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в Москве
08:21
Технологии
Bloomberg: экс-сотрудники Tesla будут разрабатывать беспилотные авто для Apple
08:20
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело на подростка после угроз в чатах на Чукотке
08:10
Происшествия
Полиция задержала последнего участника конфликта в Новой Москве
08:08
Политика
Суд над Саакашвили может пройти в тюрьме из-за угрозы его безопасности
08:06
Происшествия
Авария спровоцировала автомобильный затор на внешней стороне МКАДа
Все новости

Авария спровоцировала автомобильный затор на внешней стороне МКАДа
Происшествия
Авария спровоцировала автомобильный затор на внешней стороне МКАДа
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Москва, 6 ноября. Автомобиль врезался в стоящую машину в районе улицы Свободы на внешней стороне 74 км МКАД. В результате аварии занята одна полоса из шести, сообщили на странице департамента транспорта Москвы в соцсети.

На месте аварии ведется работа сотрудников оперативных служб столицы. Движение в районе дорожно-транспортного происшествия осложнено. Всем автомобилистам советуют выбирать пути объезды и проявлять повышенную внимательность на дорогах.

О пострадавших на данный момент не сообщалось. Все обстоятельства и причины произошедшего предстоит установить.

Днем ранее на МКАД перекрыли две полосы движения из-за аварии с участием легковушки и грузовика. Инцидент произошел в Северо-Западном тоннеле.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Авария спровоцировала автомобильный затор на внешней стороне МКАДа
москва дтп авария мкад дептранс
Комментировать