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Airbus A-330 экстренно зашел на посадку в Москве после отказа одного из двигателей

  /   Обновлено: 06 ноября 2021 06:39
Происшествия
Airbus A-330 экстренно зашел на посадку в Москве после отказа одного из двигателей
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Москва, 6 ноября. Самолет Airbus A-330 внепланово приземлился в Москве, после того как на воздушном судне сработал датчик об отказе одного из двигателей. Такую информацию привели в СМИ.

Экипаж самолета выполнял рейс из турецкой Анталии. Перед заходом на посадку в Шереметьево пилоты сообщили о срабатывании сигнала отказа одного из двигателей, пишет РЕН ТВ.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины и детали происшествия выясняются.

Несколькими днями ранее из-за сильнейшего тумана в Москве отменили и задержали более 100 авиарейсов. Природное явление позже переместилось на другие города России.

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