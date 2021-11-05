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Мужчина угодил под колеса автомобиля в Москве на Кутузовском проспекте
Происшествия
Мужчина угодил под колеса автомобиля в Москве на Кутузовском проспекте
pixabay.com

Москва, 5 ноября. Неизвестный мужчина был сбит автомобилем при попытке перебежать проезжую часть на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщили в региональном отделении МВД.

Ранее появилась информация, что мужчина, взяв в руки нечто похожее на картонный прямоугольник, выбежал на проезжую часть и попытался ее перейти. Дойдя до середины, он попытался перебежать оставшийся участок, однако был сбит проезжающим мимо автомобилем. По последним данным, пострадавшего госпитализировали.

«Подтверждаем факт наезда на человека на проезжей части на Кутузовском проспекте», — сказали РИА Новости в пресс-службе МВД.

Недавно произошла авария в Новосибирской области. В результате столкновения ВАЗ 2114 и Mitsubishi Lancer погиб водитель отечественного автомобиля. Пассажиры обоих автомобилей получили травмы различной степени тяжести.

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