Ректоры Москвы предложили пускать на очные занятия студентов с иммунитетом против COVID-19

Москва, 5 ноября. Совет ректоров вузов Москвы и области посоветовали ввести смешанный формат обучения с 8 ноября. На очных занятиях смогут присутствовать студенты с иммунитетом против COVID-19.

Письмо в высшие учебные заведения представил ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. Кроме студентов с иммунитетом на очных занятиях могут допускать слушателей с отрицательным результатом теста на COVID-19.

«Совет ректоров рекомендует руководителям вузов проводить обучение студентов с 8 ноября в смешанном формате..; активизировать кампанию в вузах по убеждению студентов в скорейшей вакцинации для достижения коллективного иммунитета», — говорится в письме.

Очную форму обучения хотят вернуть и для детей из петербургских школ. После окончания нерабочих дней и праздников ученики снова пойдут в образовательные учреждения города. Удаленный формат обучения вводить не планируют.