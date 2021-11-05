СК допрашивает одного из напавших на отца с ребенком в Новой Москве

Москва, 5 ноября. Правоохранительные органы начали допрос одного из участников драки в Новой Москве. Им оказался 19-летний Фармаз Г., сообщил Telegram-канал 112.

Речь идет об инциденте, в ходе которого компания кавказцев избила мужчину, вступившегося за своего четырехлетнего сына. Москвич заверил, что нападавшие ударили его ребенка по щеке. Фармаз Г. отрицает эту версию, он сообщил, что драка началась после столкновения локтями двух мужчин, передает РЕН ТВ.

Ранее в Сети появилось видео, на котором группа мужчин избивает жителя Новой Москвы рядом с ребенком. Прохожие вступились за отца и вырвали его из рук кавказцев. Прокуратура Москвы взяла расследование произошедшего под свой контроль. Правоохранительные органы также проверяют соблюдение процессуальных прав малолетнего.