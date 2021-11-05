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Средняя цена особняка в центре Москвы доходит до полумиллиарда рублей
Экономика
Средняя цена особняка в центре Москвы доходит до полумиллиарда рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 ноября. Консалтинговая компания Knight Frank подготовила отчет о столичном рынке недвижимости. Аналитики изучили сегмент частных домов в Центральном административном округе столицы. Об этом пишет «Интерфакс».

По итогам третьего квартала 2021 года средняя стоимость особняка в центре Москвы приближается к 500 миллионам рублей. Аналитический отдел подсчитал объем рынка и среднюю цену такого дома. Специалисты рассматривали только Центральный район города.

«Экспонируется не более 500–600 объектов, при этом средняя стоимость предложения колеблется от 400 до 500 млн рублей. Объем проводимых сделок оценивается на уровне 25–30 в год», — говорится в докладе.

Жилье в элитном сегменте московского рынка недвижимости также выросло в цене. Об этом стало известно из заявления эксперта Елены Юргеневой. По ее мнению, объекты будут дорожать до конца зимнего сезона.

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москва цена особняк Knight Frank
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