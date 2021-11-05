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Средняя стоимость московской студии выросла на полмиллиона рублей с июня
Экономика
Средняя стоимость московской студии выросла на полмиллиона рублей с июня
Невские Новости

Москва, 5 ноября. Московский рынок недвижимости продолжает демонстрировать рост. Это подтвердили исследования компании «Метриум», сообщает в своем материале «Интерфакс».

Рост стоимости квартир в новостройках варьируется в зависимости от класса жилья. Студии показали наиболее заметный рост в цене за последнее время. К такому выводу пришли в компании.

«В целом же за последние 12 месяцев студии подорожали на 42%, и это самая внушительная ценовая динамика среди всех типов квартир», — подтвердили представители «Метриум».

Исследователи отмечают, что средняя площадь в таких квартирах уменьшилась на 2,1 квадратных метра. Однокомнатные квартиры за этот же промежуток времени подорожали более чем на треть — на 34%.

Рыночные игроки фиксировали продолжающийся рост этой категории недвижимости еще в июне. Средняя цена тогда составляла 7,11 миллиона рублей.

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Все новости / Экономика / Средняя стоимость московской студии выросла на полмиллиона рублей с июня
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