Правительство Москвы поддержит создателей анимации грантами до 3 млн рублей

Москва, 5 ноября. Московские власти выделили более 10 миллионов рублей на поддержку создателей авторской анимации. Студии смогут получить грант в размере до 3 миллионов рублей.

Подать заявку на поддержку со стороны правительства Москвы смогут создатели авторской анимации, успешно представляющие российскую столицу на национальных и международных конкурсах и фестивалях, уточнила вице-мэр города Наталья Сергунина. Прием обращений начинается 8 ноября и продлится до 10 декабря, сообщает официальный портал мэра Москвы.

«Размер выплаты — от 500 тысяч до 3 миллионов рублей», — подчеркнула Сергунина.

Грант разрабатывали в партнерстве с анимационными студиями. Сумма выплаты будет зависеть от конкурса или фестиваля, в котором принял участие заявитель, а также от полученных наград.

Ранее в Хорватии состоялось открытие первого фестиваля российского анимационного кино. Мероприятие проходило в Загребе с 29 по 31 октября.