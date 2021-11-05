СК возбудил дело по факту расстрела мужчины в Химках

Химки, 5 ноября. Ночью в Химках произошла стрельба, был убит человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело, устанавливаются личности граждан, причастных к разборке.

На месте стрельбы сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили несколько пуль и шариков от травматического пистолета. Территория была усыпана также гильзами — найдены 24 штуки. Следователи уже работают с видеозаписью, сделанной расположенными неподалеку камерами наблюдения.

Установлено, что участники разборки со стрельбой могли скрыться на иномарках Audi и Mercedes.