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Две полосы МКАД перекрыли из-за столкновения легковушки и грузовика
Происшествия
Две полосы МКАД перекрыли из-за столкновения легковушки и грузовика
wikipedia.org  /  Sergey Ashmarin / CC BY-SA 3.0

Москва, 5 ноября. Авария с участием большегруза и легкового автомобиля произошла в Северо-Западном тоннеле перед пересечением с МКАД. Ликвидацией последствий ДТП заняты сотрудники оперслужб Москвы, сообщили в столичном дептрансе.

Экстренные службы были вынуждены перекрыть две полосы движения по направлению в Подмосковье. Всем автомобилистам советуют проявлять особую внимательность на дорогах.

Все обстоятельства и детали автоаварии на данный момент устанавливаются. О наличии пострадавших в ДТП не сообщалось.

Неделю назад на Рублевском шоссе в Москве вспыхнул пассажирский автобус. Инцидент произошел практически на выезде из города, в результате чего образовался автомобильный затор.

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