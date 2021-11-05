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Пасмурная погода с дождем ожидается в Москве 5 ноября
Общество
Пасмурная погода с дождем ожидается в Москве 5 ноября
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 5 ноября. Облачная погода с дождем и около 13 градусов тепла будет в Москве 5 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В дневное время суток, по прогнозам синоптиков, ожидается около 11-13 градусов. Ночью температура воздуха упадет до семи градусов.

В Московской области будут преобладать похожие погодные условия. Однако ночью может похолодать до плюс четырех.

По данным Гидрометцентра, скорость южного ветра составит 6-11 м/с, местами порывы достигнут до 17 м/с. Атмосферное давление ожидается в районе 749 мм ртутного столба. Из-за сильного ветра в столице введен желтый уровень погодной опасности. Он продлится до 7 ноября.

Ноябрь на территории европейской части России, по прогнозам синоптиков, будет очень теплым. Во многих регионах температура воздуха значительно превысит средние значения.

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