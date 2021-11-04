Власти Москвы предупредили о возвращении сильного тумана

Москва, 4 ноября. Ночью в Москве ожидается сильный туман с видимостью около 200-500 метров. Об опасной ситуации граждан предупредили в городском комплексе хозяйства.

Неблагоприятное погодное явление продлится в Москве вплоть до утра следующего дня. Власти просят автомобилистов сохранять бдительность.

«В ночные часы и до 09.00 пятого ноября в столице местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Просим автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дороге», — говорится в Telegram-канале комплекса.

Недавно похожие погодные явления уже наблюдались в столице. Тогда из-за ограничения видимости по причине сильного тумана в аэропортах Москвы были отменены и задержаны более 200 авиарейсов, а около 70 самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы.