Собянин: прирост числа госпитализаций из-за COVID-19 в Москве снизился

Москва, 4 ноября. Динамика роста госпитализаций пациентов с диагнозом COVID-19 отсутствует. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на данный момент число госпитализированных держится примерно на уровне 1,5 тысячи человек. Показатель на данной отметке находится уже в течение недели.

«На предыдущей неделе число госпитализированных было на уровне 1600-1700 человек», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Еще совсем недавно мэр Москвы отмечал напряженную ситуацию с коронавирусом в Москве. Ближе к концу ноября, по его словам, число заболеваний COVID-19 в столице увеличилось на 14%. Сейчас, благодаря режиму нерабочих дней, ситуация начинает стабилизироваться.