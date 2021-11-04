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Более четырех миллионов москвичей прошли полную вакцинацию от коронавируса

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 21:13
Общество
Более четырех миллионов москвичей прошли полную вакцинацию от коронавируса
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 ноября. Около 4,5 миллиона москвичей привились двумя компонентами вакцины, завершив полный курс вакцинации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, цифра не отражает точного количества привитых граждан, так как многие вакцинируются в пунктах, расположенных не в столице. Однако даже такие результаты позволяют сказать, что динамика неплохая, считает Собянин.

«Хорошо бы, если бы она и дальше сохранилась. Нужно всем понимать, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень очень высокий, нужно беречь себя и не надеяться на авось, а вакцинироваться», — предупредил мэр Москвы.

Пункты для вакцинации в Москве продолжают свою работу, несмотря на объявленную нерабочую неделю. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

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