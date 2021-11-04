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Синоптик Тишковец озвучил рекорд погоды по теплу в Москве в ноябре
Общество
Синоптик Тишковец озвучил рекорд погоды по теплу в Москве в ноябре
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Москва, 4 ноября. Метеоролог центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погодных рекордах по теплу в Центральной России в начале ноября.

Ночь на 4 ноября стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, столбик термометра не опускался ниже +7,3 градусов. Такие данные предоставила метеостанция на ВДНХ. Предполагается, что День народного единства тоже войдет в тройку лидеров по теплу.

«День народного единства станет тоже одним из самых теплых в метеоистории. В течение дня инициативу в атмосфере Центральной России перехватит промежуточный гребень антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, облака поредеют, а солнце прогреет воздух в Москве до +9 ... +11 градусов тепла, в Подмосковье - до +7 ... +12 градусов», — пояснил Тишковец в беседе со «Звездой».

Такие показатели превышают климатическую норму ноября на семь-восемь градусов, отметил синоптик.

Самой холодной за осень в Москве была ночь на 25 октября, температура воздуха понизилась до −2,4 градусов. В подмосковной Дубне синоптики зафиксировали −4,5 градуса.

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