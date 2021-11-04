Москва нарастила экспорт высокотехнологичных товаров

Москва, 4 ноября. Российская столица за первые семь месяцев текущего года поставила за рубеж высокотехнологичной продукции на 15,9 млрд долларов, отмечается на официальном сайте мэра и правительства города.

На долю Москвы в общероссийском экспорте высокотехнологичных товаров приходится сейчас 27%, свидетельствуют данные московского правительства. Столице удалось экспортировать больше на 14,3% продукции по указанному направлению, чем за такой же период 2020 года.

«Каждый четвертый рубль зарубежных продаж высокотехнологичной продукции страны сегодня приходится на Москву. А по совокупному экспорту столица России по итогам прошлого года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров», — подчеркивает вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Наибольший прирост в этом году показывают оптика, измерительные приборы, медицинская техника. По результатам периода с января по июль, поставки данных категорий достигли 251,06 млн долларов, что примерно на 30% больше в сравнении с прошлогодними показателями. Экспорт медприборов повысился на 22,7% (19,64 млн долларов), а поставки аппаратов для физ- и химанализа увеличились на 65,7% (20,66 млн долларов).

Отмечается, что столичные власти регулярно финансово поддерживают компании-экспортеры продукции, для чего организованы специальные городские субсидии и грантовые программы.

Зарубежные поставки продукции машиностроения Москвы за первые шесть месяцев текущего года вышли на уровень в 4,59 млрд долларов, что выше на 46,7% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.