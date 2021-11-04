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Ночь на 4 ноября стала одной из самых теплых в Москве за всю историю метеонаблюдений
Общество
Ночь на 4 ноября стала одной из самых теплых в Москве за всю историю метеонаблюдений
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 4 ноября. Минувшая ночь в Москве стала одной из самых теплых за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ночь на четверг заняла третью позицию по теплу, температура не опустилась ниже +7,3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов.

«В XXI веке теплее днем 4 ноября было только в 2013 году, когда максимальные термометры показали +11,0, в прошлом же столетии рекорд принадлежит 1938 году (+11,9), который является абсолютным максимумом за весь климатический ряд с момента начала наблюдений, — с 1879 года», — отметил Тишковец в своем Instagram.

В Москве началась настоящая «золотая» осень, в ближайшие дни будет тепло и без осадков. Влияние на погоду оказывает мощный антициклон, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Несмотря на теплую погоду, почти все перелетные птицы уже покинули московский регион. До первого устойчивого снега остались черные дрозды и певчие зарянки, утки улетят, только когда замерзнут водоемы, пишет издание «Подмосковье сегодня».

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погода осень фобос
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