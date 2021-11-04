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Большинство московских квартир не может найти покупателей

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 09:22
Экономика
Большинство московских квартир не может найти покупателей
pixabay.com  /  midascode

Москва, 4 ноября. Московский рынок вторичного оказался в патовой ситуации, так как 80% выставленных на продажу квартир не находят своих покупателей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков центра «Индикаторы рынка недвижимости».

По словам специалистов, сейчас продаются только квартиры со скидками, но они составляют лишь 20% рынка. Остальные объекты «висят» мертвым грузом». Эксперты прогнозируют, что в скором времени рынок жилья полностью захватит стагнация, и рост цен остановится.

Аналитики обращают внимание, что многие продавцы на вторичном рынке продают жилье, чтобы купить вариант получше. Как правило, это квартиры в новостройках. Однако из-за значительного роста цен на новое жилье и фактического завершения программы льготной ипотеки в Москве найти подходящий вариант очень трудно. Поэтому часть продавцов «вторички» откладывают реализацию своих квартир.

Риелторы ранее сообщили о сохраняющемся в Москве высоком спросе на вторичное жилье. При этом они обратили внимание, что объем предложения в столицы все еще находится на низком уровне.

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москва жилье недвижимость
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