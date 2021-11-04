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Гидрометцентр сообщил об облачной погоде в Москве в четверг

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 07:37
Общество
Гидрометцентр сообщил об облачной погоде в Москве в четверг
pexels.com  /  Artem Beliaikin

Москва, 4 ноября. Москвичей в четверг ожидает облачная погода с прояснениями и температурой до 11 градусов со знаком плюс.

Днем в Москве температура воздуха будет держаться в районе +9 – +11 градусов. Однако в пятницу ночью на улице похолодает до плюс пяти градусов. Осадков при этом не ожидается. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Также в столице будет юго-западный ветер порывами 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Московской области ожидается температура от семи до 12 градусов тепла. В ночь на пятницу воздух остынет до трех градусов выше нуля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал жителям европейской территории России, какой будет зима в этом году. Температура воздуха грядущей зимой будет около нормы или превысит привычные показатели. Метеоролог напомнил, что средняя температура в зимний период в российской столице составляет −6 градусов.

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