Женщину с двумя детьми сбили на пешеходном переходе в Подмосковье

Москва, 4 ноября. Водитель автомобиля сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Ленинском городском округе в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Пострадавшие пешеходы были госпитализированы. Прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов выяснят, насколько участниками движения было соблюдено законодательство в сфере безопасности на дорогах.

«Сегодня вечером водитель автомобиля, двигаясь по улице Берёзовая в Ленинском городском округе, на пешеходном переходе совершил наезд на женщину и двоих детей. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили в прокуратуре.

В Нижнем Тагиле также произошла авария с участием ребенка. Водительница Daewoo Nexia сбила неожиданно появившегося на дороге 11-летнего мальчика.