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Крупный пожар произошел на складе елочных игрушек в Коломне
Происшествия
Крупный пожар произошел на складе елочных игрушек в Коломне
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 ноября. В подмосковной Коломне загорелся склад с елочными игрушками, к настоящему моменту площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило экстренным службам в 21:45. На месте происшествия по адресу: улица Льва Толстого, 1 работают пожарные, сообщает со ссылкой на подмосковный главк МЧС России ТАСС.

Ранее квартира загорелась на третьем этаже жилого дома в подмосковном Дзержинском. Спасаясь от огня, 11-летний подросток покинул жилое помещение через окно. Согласно имеющейся информации, несовершеннолетний остался цел.

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пожар московская область коломна
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