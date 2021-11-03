Крупный пожар произошел на складе елочных игрушек в Коломне

Москва, 3 ноября. В подмосковной Коломне загорелся склад с елочными игрушками, к настоящему моменту площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило экстренным службам в 21:45. На месте происшествия по адресу: улица Льва Толстого, 1 работают пожарные, сообщает со ссылкой на подмосковный главк МЧС России ТАСС.

Ранее квартира загорелась на третьем этаже жилого дома в подмосковном Дзержинском. Спасаясь от огня, 11-летний подросток покинул жилое помещение через окно. Согласно имеющейся информации, несовершеннолетний остался цел.