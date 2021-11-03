Законопроект о бюджете Москвы на 2022-2024 годы приняли в первом чтении

Москва, 3 ноября. Московская городская дума на пленарном заседании одобрила проект бюджета столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в первом чтении.

Согласно проекту, доходы города в грядущем году превысят 3,261 трлн рублей. Расходы должны будут составить более 3,633 трлн рублей, отмечается в документе.

Поскольку ситуация с коронавирусом по-прежнему остается нестабильной, формирование бюджета вновь происходит в ситуации высокой степени неопределенности, заявила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова. Тем не менее, накопленный опыт преодоления первых волн пандемии позволяет говорить о возможности выполнения всех расходных обязательств города, указала она.

Столичным строительным компаниям сегодня не хватает порядка 80 тысяч работников. Такую оценку озвучил вице-мэр города Андрей Бочкарев.