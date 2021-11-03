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Заявление Собянина вызвало десятикратный рост цен на авиабилеты из Турции в Москву
Экономика
Заявление Собянина вызвало десятикратный рост цен на авиабилеты из Турции в Москву
pixabay.com

Москва, 3 ноября. Стоимость авиабилетов из турецкой Антальи в Москву взлетела примерно в десять раз после слов мэра столицы Сергея Собянина об отсутствии планов продлевать режим нерабочих дней. Об этом свидетельствует информация на сайтах по продаже билетов.

Например, билет на 7 ноября на самолет компании Azur Air продается по 45 153 рубля. Улететь из Турции на «Победе» будет стоить 59 565 рублей и 66 990 рублей. Компания S7 предлагает билеты по 60 076 рублей, а Аэрофлот — по 66 435 рублей. В то же время стоимость билетов на рейсы Москва — Анталья составляет 2700-4500 рублей.

Участники рынка авиаперевозок ранее сообщили, что многие россияне не спешат покупать обратные билеты, так как ожидают продления нерабочих дней. Однако мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что длинные ноябрьские выходные завершатся 8 числа.

На прошлой неделе СМИ сообщили о почти стократном подорожании билетов на самолеты в Турцию и Египет в преддверии периода нерабочих дней. Однако, как впоследствии узнал ФАН, эта информация оказалась ложной.

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