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Рост спроса на вторичное жилье зафиксирован в Москве
Экономика
Рост спроса на вторичное жилье зафиксирован в Москве
pixabay.com

Москва, 3 ноября. Спрос на вторичную недвижимость в столице России увеличился почти на четверть относительно показателей прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании «Миэль».

Так, число обращений в компанию в 2021 году превышает показатели 2020 года на 24%, рассказала главный аналитик ГК «Миэль» Екатерина Бережнова.

«Кроме того, осень — активная пора на рынке недвижимости, а объем предложения все еще находится на относительно низком уровне — менее 39 тыс. объектов», — указала эксперт.

В компании также отметили, что на вторичном рынке недвижимости Москвы все меньше собственников готовы идти на уступки покупателям и опускать цену. В настоящий момент только каждая пятая сделка проходит со снижением первоначально заявленной стоимости, причем размер скидки не превышает 2%. Летом 2021 года почти каждая третья продажа проходила с дисконтом, а средний размер скидки составлял 3%.

Повышение ключевой ставки Центробанка РФ способно привести к падению цен на жилье. Такой прогноз озвучили специалисты Гильдии риелторов.

О росте популярности семейной ипотеки среди жителей России читателям рассказало издание INFOX.

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