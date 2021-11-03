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МГУ снова оказался в рейтинге Times Higher Education по гуманитарным наукам и искусству

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 16:03
Общество
МГУ снова оказался в рейтинге Times Higher Education по гуманитарным наукам и искусству
ru.wikipedia.org  /  Тара-Амингу

Москва, 3 ноября. Московский государственный университет имени Ломоносова вновь вошел в рейтинг «Искусство и гуманитарные науки» издания Times Higher Education.

Британские эксперты изучили 606 высших учебных заведений из 60 стран мира, в том числе и восемь российских университетов. МГУ в этом списке поднялся на 44-ю строчку, при том, что годом ранее вуз находился на 72-й позиции. Отмечается, что за ним следуют Санкт-Петербургский государственный университет и Высшая школа экономики, передает ТАСС.

Кроме того, в рейтинге представлены Томский государственный университет, Новосибирский государственный университет, Уральский федеральный университет и другие.

Работа новых факультетов МГУ будет направлена на изучение работы мозга и искусственного интеллекта. Ректор Виктор Садовничий отметил, что эти направления являются перспективными.

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наука рейтинг мгу
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