В московском детдоме изучили записи с камер видеонаблюдения после ЧП с мальчиком-аутистом

Москва, 3 ноября. Администрация детского дома, чей воспитанник был госпитализирован с травмами, просмотрела записи с камер видеонаблюдения и не нашла на них каких-либо нарушений, заявили в Департаменте труда и социальной защиты населения.

Сотрудники учреждения исполняли свои обязанности в полной мере. Случаев ненадлежащего поведения с их стороны в день ЧП зафиксировано не было, отметили в пресс-службе департамента.

Подросток, страдающий аутизмом, получил травмы во время прогулки. После случившегося его сразу же осмотрели сотрудники центра, однако видимых повреждений обнаружено не было.

Лишь спустя некоторое время состояние воспитанника ухудшилось и его госпитализировали в больницу. Сейчас подросток находится в детдоме, его жизни ничего не угрожает.