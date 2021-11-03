Бесплатный городской Wi-Fi появился на всех автовокзалах Москвы

Москва, 3 ноября. Жители Москвы могут подключиться к бесплатному интернету на всех автовокзалах города, сообщили на информационном портале мэра столицы.

Международные автовокзалы «Саларьево», «Южные Ворота» и «Северные Ворота», а также автостанции «Варшавская» и «Орехово» в Москве теперь подключены к городскому Wi-Fi. Всего было установлено 48 хот-спотов.

«Последним к беспроводному интернету подключился Центральный автовокзал — самый большой в Европе, он может принимать до 2,5 тысяч пассажиров в сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что московская сеть Wi-Fi является крупнейшей в Европе. Она объединяет более 20 тысяч точек доступа. Сейчас воспользоваться бесплатным интернетом в Москве можно в парках, метро, детских учреждениях, театрах, библиотеках и других местах.

Ранее сообщалось, что Wi-Fi планируется провести во всех российских школах до 2024 года. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития и массовых коммуникаций.