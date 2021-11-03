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Руководство РАНХиГС решило продлить дистанционное обучение для студентов
Общество
Руководство РАНХиГС решило продлить дистанционное обучение для студентов
pixabay.com

Москва, 3 ноября. Руководство Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) приняло решение продлить дистанционный формат обучения для студентов из-за сложной эпидситуации в Москве.

Решение по филиалам примут исходя из ситуации с коронавирусом в каждом конкретном регионе. Об этом заявили в пресс-службе высшего учебного заведения.

«Руководством Академии было принято решение о продлении дистанционного формата обучения для студентов, получающих высшее образование. Учебный процесс будет организован в дистанционном формате до дальнейшего распоряжения», — подчеркнула пресс-служба в беседе с РИА Новости.

Как стало известно ранее, студенты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке также перейдут на дистанционный формат обучения с 8 ноября. Решение приняло руководство университета.

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