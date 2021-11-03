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Прохожие спасли замерзшую собаку на Фестивальной улице в Москве
Общество
Прохожие спасли замерзшую собаку на Фестивальной улице в Москве
pixabay.com

Москва, 3 ноября. Местные жители случайно заметили на улице собаку чихуахуа. Одна из них забрала замерзшее животное к себе домой.

Инцидент произошел на Фестивальной улице в Москве. Девушка подобрала маленькую собаку и принесла ее домой. Она согрела и накормила животное, после чего написала в социальные сети о своей находке.

«Найдена собака, девочка. Явно домашняя. Возможно, кто-то знает чья», — уточнила местная жительница в объявлении.

Хозяева быстро нашлись. Выяснилось, что собака Дези сбежала от них возле станции метро «Речной вокзал». Мужчина с женщиной забрали своего питомца.

В конце сентября в одном из жилых домов в Ногинске произошел взрыв, сообщало издание РИАМО. Работники «СтройМонтаж СП», работающие на месте аварии, спасли кота и передали его старшей по дому.

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