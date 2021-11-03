Аэропорты Москвы начали работать в штатном режиме после тумана

Москва, 3 ноября. Московские аэропорты вернулись к обычному режиму работы после многочисленных задержек рейсов, сообщает Росавиация.

Неблагоприятные для полетов климатические условия наблюдались в столице России в понедельник и вторник. Как отметили в «Яндекс.Расписании», 2 ноября более 200 рейсов были задержаны или отменены. Также свыше 70 самолетов ушли на запасные аэродромы. К утру 3 ноября работа была восстановлена.

«Аэропорты Московского авиаузла 3 ноября 2021 года работают в штатном режиме, воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений», — сказано в сообщении.

Ведущие российские синоптики ранее заявили, что наблюдаемый в московском регионе сильный туман называется «радиационным». Однако он не имеет никакого отношения к радиационному загрязнению, пишет «Ридус».

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о небольших дождях, которые начнутся вечером в среду, 3 ноября. При этом температура воздуха останется высокой.