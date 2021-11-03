Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 10:41
10:40
Технологии
«Одноклассники» рассказали о новшествах сервиса «Моменты»
10:39
Экономика
В Крымстате сообщили, насколько подорожали бензин и стройматериалы на полуострове
10:39
Политика
Первый министр Никола Стерджен заявила о намерении Шотландии добиться независимости
10:39
Общество
Глава СК России Бастрыкин поручил подготовить предложения о геномной регистрации мигрантов
10:38
Армия
ВМС США направили в Черное море танкер-заправщик John Lenthall
10:38
Общество
Кехман сравнил Бузову с Цискаридзе на фоне скандала во МХАТе
10:35
Политика
Украинский омбудсмен Денисова потребовала убрать информацию о детях с сайта «Миротворец»
10:31
Экономика
Евросоюз рискует остаться без нефти и газа из-за новой арктической стратегии
10:31
Общество
Власти Тувы намерены ввести антиковидные паспорта для школьников
10:30
Происшествия
Домработница украла ювелирные украшения на 5 млн рублей в Новосибирске
Все новости

Аэропорты Москвы начали работать в штатном режиме после тумана
Общество
Аэропорты Москвы начали работать в штатном режиме после тумана
pexels.com  /  Tarik Nachat

Москва, 3 ноября. Московские аэропорты вернулись к обычному режиму работы после многочисленных задержек рейсов, сообщает Росавиация.

Неблагоприятные для полетов климатические условия наблюдались в столице России в понедельник и вторник. Как отметили в «Яндекс.Расписании», 2 ноября более 200 рейсов были задержаны или отменены. Также свыше 70 самолетов ушли на запасные аэродромы. К утру 3 ноября работа была восстановлена.

«Аэропорты Московского авиаузла 3 ноября 2021 года работают в штатном режиме, воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений», — сказано в сообщении.

Ведущие российские синоптики ранее заявили, что наблюдаемый в московском регионе сильный туман называется «радиационным». Однако он не имеет никакого отношения к радиационному загрязнению, пишет «Ридус».

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о небольших дождях, которые начнутся вечером в среду, 3 ноября. При этом температура воздуха останется высокой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Аэропорты Москвы начали работать в штатном режиме после тумана
самолет рейс аэропорт
Комментировать