Второй розыгрыш квартир среди привившихся от COVID-19 москвичей состоится 3 ноября

Москва, 3 ноября. Очередной розыгрыш квартир для участников московской акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» состоится в среду, сообщается на сайте правительства города.

Лотерея пройдет в прямом эфире телеканала «Москва 24». Кроме того, всю информацию о победителях также опубликуют на официальном портале mos.ru.

«3 ноября пройдет очередной розыгрыш квартир в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!». В нем смогут принять участие москвичи старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины от коронавируса или прошли повторную вакцинацию с 25 по 31 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что случайным образом будут выбраны два победителя. Именно они станут обладателями однокомнатных квартир в российской столице.

Инициатором стимулирующей акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» стала Московская торгово-промышленная палата. Еженедельно будет разыгрываться по две квартиры.

Медики по всему миру с момента разработки первой вакцины против коронавируса сделали уже более 7 млрд прививок. Более 50% из введенных инъекций приходится на три страны — Китай, Индию и США, передает «Ридус».